Иран може да атакува американски, израелски и саудитски цели заради протестите

Това е заключението от днешния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо напрегнатата ситуация в страната заедно с Американския предприемачески институт.

Експертите правят оценката на база на изреченото от иранските военни лидери на 6 октомври. Висши офицери публикуваха изявление с обвинения към САЩ, Израел и Саудитска Арабия, че съдействат с ирански граждани и подклаждат протестите. Техеран обеща да „отвърне на удара“. Позицията е дело на: Генерален щаб на въоръжените сили; на органа, който командва и координира цялата иранска оперативна военна дейност; на „Артеш“ - конвенционалните военни сили на Иран; на Иранската революционна гвардия (КСИР); на Командването на правоприлагащите органи.

Режимът на Хаменей може да използва своите марионетни и партньорски милиции в Ирак, Сирия, Ливан, Палестина и Йемен, за да атакува силите на САЩ и регионалните им партньори, предупреждават от ISW. Примирието в гражданската война в Йемен изтече на 2 октомври, което позволи на Иран да възобнови използването на бунтовниците хути за нападения срещу държавите от Персийския залив.

Припомняме, че недоволството в страната избухна, след като нравствената полиция задържа 22-годишната кюрдка Махса Амини от гр. Сакез на 13 септември. Причината за ареста беше „небрежно поставен хиджаб“. Жената загина три дни по-късно, след като беше в кома. Семейството ѝ твърди, че полицаите са ѝ нанесли побой, включително с тежки удари по главата, което е довело до смъртта на Амини. Полицията обаче казва, че жената е починала вследствие на „внезапен инфаркт“. Оттогава нататък жените в Иран започнаха демонстративно да свалят забрадките си и да крещят "Смърт за диктатора" по посока на върховния лидер Али Хаменей. Млади момичета от университети и гимназии се превърнаха в лидерите на протеста.

Вчера демонстрация с призив за солидарност с иранските жени се проведе и в Израел. Няколко десетки жени се събраха и в Йерусалим, и в столицата Тел Авив, за да недоволстват срещу иранския режим. Те скандираха „Жени, живот, свобода“ – набралата популярност фраза, която огласява иранските улици.

Tel Aviv stands with #Iran. Lit up on the municipal building this evening:



Women. Life. Freed.pic.twitter.com/QpffO9hoiV — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 6, 2022

Междувременно протестите в Иран продължиха в най-малко 9 града, разположени в общо 5 провинции, на 6 октомври. Става въпрос за столицата Техеран, Исфахан, Рещ, Мариван, Ерак, Есламсхар, Паранд, Кудс и Букан – всички те са в северозападната част на страната. Очаква се демонстрациите да се засилят отново на 8 октомври.

The Islamic Republic of Iran is a regime of old reactionary men beating up on young girls. pic.twitter.com/vjBVBenlg5 — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 5, 2022

Появи се и нова информация за здравословното състояние на Али Хаменей, за когото се твърди, че е претърпял операция на червата в началото на септември. Доскоро се твърдеше, че здравето му се е влошило сериозно, но сега експертите от ISW съобщават, че се е възстановил през последните седмици. Първата му публична поява от началото на демонстрациите дойде чак на 3 октомври и тогава той не изглеждаше по-малко здрав от обичайното.

Днес IranWire потвърди съобщенията в социалните мрежи за брутални репресии срещу протестиращите студенти от университета в Табриз на 2 октомври, позовавайки се на разказ на очевидец. Източникът заяви, че звеното за борба с безредиците на иранското правоприлагащо командване е използвало бухалки и пушки, за да рани протестиращите, и е арестувало около 300 студенти. От 5 октомври насам студентите нямат достъп до интернет в кампуса.

Има и още данни за сблъсъка между протестиращите и силите за сигурност в град Захедан (провинция Систан и Белуджистан) на 30 септември, когато имаше убийства на демонстранти. Протестиращите нарекоха събитията „кървав петък“. Сега видният ирански сунитски духовник Молави Абдолхамид опроверга твърденията на режима, че салафитски джихадистки бойци са убили десетки жители на Захедан и служители на силите за сигурност. Той намекна, че иранските власти са отговорни за ожесточените сблъсъци, в резултат на които загинаха високопоставени провинциални служители на Иранската революционна гвардия.

За 11-и пореден ден Революционната гвардия атакува позиции на антиправителствените кюрдски бойци в Иракски Кюрдистан. КСИР обстрелва позиции край Сидекан, провинция Ербил. Кметът на града Ихсан Чалаби заяви, че атаките на иранските и турските сили от 24 септември насам са принудили цивилното население да напусне шест села и да затвори две училища. Анонимен високопоставен служител на Иракски Кюрдистан заяви, че КСИР укрепва позициите си по границата. Според него иранците са предупредили регионалното правителство на Кюрдистан, че може да проведат сухопътни операции в източната част на автономното образувание в състава на Ирак, ако кюрдските бойци не освободят района.

Междувременно повече от 100 депутати от парламента на Иракски Кюрдистан подписаха ръководеното от Демократическата партия искане за провеждане на извънредна парламентарна сесия относно многократните нападения на Иран в автономията. Тя ще се проведе утре – на 8 октомври.