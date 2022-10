Върховният лидер на Иран най-после се появи - обвини за протестите САЩ и Израел

Припомняме, че протестите в Иран избухнаха, след като нравствената полиция в Ислямската република задържа 22-годишната кюрдка от гр. Сакез Махса Амини на 13 септември. Причината за ареста беше „небрежно поставен хиджаб“. Тя загина три дни по-късно, след като беше в кома.

After unrest at many universities, school protests are now spreading in Iran. In Shiraz, schoolgirls wave their head coverings in the air today chanting "death to the dictator" on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini.#مهسا_امینیpic.twitter.com/rCIhihzR7U