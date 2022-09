Смъртта на Махса Амини хвърли Иран в хаос: Граждани протестират, властите вадят тежки оръжия (ВИДЕО)

Иранците палят огън по улиците, хвърлят предмети и премахват плакати, изобразяващи религиозните власти. Жените по целия свят режат демонстративно косите си в знак на протест, САЩ санкционира нравствената полиция на азиатската държава, а президентът Ебрахим Раиси атакува Вашингтон на заседание на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Демонстрациите вече се провеждат в поне 80 града, а най-малко 17 души са загинали при най-големия бум на гражданско недоволство от години насам. Пред BBC Persian жена отбелязва, че кварталът ѝ е превърнат в „бойно поле“, а иранците са излезли на война.

This is how Islamic regime treat Iranian people.

Like a savage animal attack to innocent people, the world must stay with Iranian people.#MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/h5OhHruMa2 — jack (@amir07800) September 23, 2022

През последните дни в столицата Техеран е страшно – гражданите нападнаха полицейски сгради и патрулки. Има и редица задържани.

Полицията доли влиза с взлом в домовете на хората, показват кадри от социалните мрежи.

Преди няколко дни демонстрантите дори превзеха административна сграда, като се качиха на балкона и започнаха да чупят различни предмети.

Жена се качи върху автомобил, демонстративно свали хиджаба си и започна да го размахва в знак на недоволство срещу нравствената полиция. Именно тя задържа Амини миналата седмица. Жената с кюрдски произход от северозападния град Сакез, почина в болница в Техеран миналия петък след три дни в кома.

Unbelievable scenes from #Tehran: a woman standing on a car, wearing western clothes, takes off her hijab and waves it in defiance at #Iran's religious police.#MahsaAmini #IranProtests2022pic.twitter.com/iFs14IhXl7 — Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) September 22, 2022

Президентът Раиси повтори тезата на властите, че младата Махса Амини не е била бита от полицията, а претърпяла „внезапен инфаркт“. Протестиращите отхвърлят тези заключения и посочват доказателства, че офицерите са удряли жената по главата. Раиси отвърна на демонстрантите, че този „акт на хаос“ е неприемлив.

Иранският президент заяви пред Общото събрание на ООН, че е разпоредил разследване по случая със смъртта на Амини. „Има свобода на изразяването в Иран... но действията на хаос са неприемливи“, заяви той. Иранската Революционна гвардия призова съдебната власт да преследва "онези, които разпространяват фалшиви новини и слухове" - очевиден опит да намалят напрежението в общонационалните демонстрации.

In the city of #Oshnaviyeh, heavy fighting is erupting between the population and Iranian forces, who are using semi-heavy weapons against the demonstrators. #Kurdistanprotests pic.twitter.com/7GQfsh438E — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 22, 2022

Кюрдската група за защита на правата на човека Hengaw публикува видеоклип, в който се чува силна стрелба по време на протест, и обвини силите за сигурност, че "използват тежки и полутежки оръжия срещу цивилни" в северозападния град Ошнавие.

Администрацията на американския президент Джо Байдън санкционира така наречената нравствена полиция на Иран за предполагаеми злоупотреби и насилие срещу ирански жени и протестиращи. Санкционирани бяха и 7 от лидерите на иранските организации за сигурност – според Държавния департамент те "редовно използват насилие, за да потискат мирни протестиращи и членове на иранското гражданско общество, политически дисиденти, активисти за правата на жените и членове на иранската бахайска общност".

"Махса Амини е смела жена, чиято смърт в ареста на моралната полиция е поредният акт на жестокост от страна на силите за сигурност на иранския режим срещу собствения му народ", заяви в изявление министърът на финансите Джанет Йелън. "Осъждаме този безсъвестен акт по най-категоричен начин и призоваваме иранското правителство да прекрати насилието".