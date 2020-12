Иран помага на Русия със "Северен поток 2"?

Руското издание eadaily.com съобщи, че САЩ подготвят нови санкции за участниците в "Северен поток 2" с цел да доубият проекта и да убедят европейските компании да се изтеглят от него. Отиващата си администрация на Белия дом обаче открила, че още един морски съд може да вземе участие при доизграждането на балтийския газопровод. Според EADaily, възможният тръбополагащ кораб принадлежи на Иран – това е крановият кораб Oceanic 5000. Той сега се намира на Канарските острови, където го приспособяват за дълбоководно тръбополагане.

До последно като участници в дострояването на "Северен поток 2" са считани работещата в германски води баржа "Фортуна" и тръбополагащият "Академик Черский". През май той пристигна от далекоизточното пристанище Находка и до октомври беше дооборудван в германското пристанище Мукран да полага тръби с по-голям диаметър.Крановият кораб Oceanic 5000 също полага тръби и сега се намира на Канарските острови. Според данни на Marinbetraffic на 14 юли той пристигнал от Шарджа (ОАЕ) в Лас Палмас, където се намира и сега.Полският специализиран сайт Portal Morski публикува фотографии , от които се вижда, че Oceanic 5000 действително го дооборудват на Канарските острови. Oceanic 5000 плава под флага на Барбадос. Според Полския регистър на корабите, съдът принадлежи на регистрираната в Белиз офшорна компания Е.А.Т Capital Management и се управлява от оманската Suntech International. Компанията е основана през 2012 г. за поставяне на конструкции за нефт- и газодобив в морето, включително и тръбополагане. А според LinkedIn, на Suntech International работят много иранци, като самата компания изпълнява не малко проекти в Иран. Още през 2017 г. ираноезичното икономическо издание Financial Tribune писа, че с помощта на Oceanic 5000 са положени тръбопроводи от находището в Южен Парс до брега – пристанището Ассалуйе.На свой ред заместник-директорът на Offshore Engineering and Construction Company Мохаммад Реза Бахари разказал пред агенция MEHR, че крановият кораб Oceanic 5000 принадлежи на иранската компания Pars Oil and Gas Company, която влиза в Национална иранска нефтена компания (NIOC). На фотографиите се вижда ясно, че Oceanic 5000 участва в усвояването на гигантското находище Южен Парс. Ако се планира Oceanic 5000 да бъде използван на "Северен поток 2", то корабовладелеца не го засягат американските санкции, тъй като тази промишленост на Иран и без това се намира под още по-тежки ограничения от САЩ.