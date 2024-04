Иран ще удари Израел в следващите "24 до 48 часа", твърдят от САЩ

Ударът ще е "вероятно на израелска земя", пише изданието, като се позовава на доклади на американското разузнаване.

Американският източник твърди, че израелците се готвят за нападение по Северен или Южен Израел. Ако атаката дойде от север, то това означава, че иранците ще използват своите пълномощници от ливанската групировка "Хизбула".

Същевременно WSJ цитира и източник, близък до иранския режим, според когото Техеран не е взел окончателно решение.

Иран няколко пъти заплаши да нападне Израел след въздушния удар на 1 април по сградата на иранското консулство в сирийската столица Дамаск, при който загинаха няколко командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР), включително двама генерали. Един от тях е Мохамед Реза Захеди, който е бил висш член на съвета за вземане на решения на "Хизбула".

Израел не пое отговорност за удара, но говорителят на армията контраадмирал Даниел Хагари посочи, че израелското разузнаване доказва, че сградата не е била посолство, а по-скоро "военна сграда на силите "Кудс", маскирана като гражданска сграда в Дамаск". Силите "Кудс" са част от Иранската революционна гвардия. Подразделението е за чуждестранни операции на КГИР и е класифицирано като терористична организация от САЩ.

В материала на WSJ се отбелязва също така, че на американските държавни служители в Израел и техните семейства е забранено да пътуват в райони извън централната част на страната, Йерусалим и Беер Шева - избягвайки северната и южната част. Заповедта важи до второ нареждане.

Непотвърдени публикации в социалните мрежи през последните дни показват ирански заплахи за симулирани атаки срещу цели в Израел, включително ядреното съоръжение в Димона и малкото летище в Хайфа, което обслужва само полети до Кипър.

Иранската информационна агенция SNN публикува снимки, на които се вижда удар с балистична ракета и дрон "Шахед-136" по международното летище в Хайфа, придружени от провокативен надпис: "Кое място предпочитате? Решението е ваше!".

⚡️🇮🇷The Iranian News Agency, SNN, released photos depicting a ballistic missile and "Shahed-136" drone strike on Haifa International Airport, accompanied by the provocative caption, "Which location do you prefer? The decision is yours to make!" pic.twitter.com/3MV69K3SSz