Иранците по света отпразнуваха смъртта на Раиси (ВИДЕО)

За запалване на фойерверки на няколко места в иранската столица Техеран, съобщи BBC.

Макар в някои държави като Турция да е обявен ден на траур по повод кончината на иранския президент, неговите противниците отпразнуваха смъртта му, тъй като за тях това е "добра новина".

Празниците започнаха още вчера сред иранските граждани, потиснати от режима на аятолах Али Хаменей. ОЩЕ: "Кога ще умрете всички?": Иранците празнуват масово смъртта на Раиси (ВИДЕО)

Iranians this night celebrated Raisi's death outside the Iranian embassy in London pic.twitter.com/oDUCvRRK3Q