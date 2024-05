Хеликоптер, превозващ президента и външния министър на Иран, е катастрофирал

Инцидентът е станал, когато президентът се е връщал от района Хода Афарин в северозападната иранска провинция Източен Азарбайджан, след като е открил язовир на общата граница с Азербайджан.

Агенция IRNA потвърди, че президентът Раиси е бил на борда на хеликоптера и че спасителните екипи все още не са определили мястото на инцидента поради лошите метеорологични условия. На борда на хеликоптера, превозващ Раиси, са се намирали и иранският външен министър Хосейн Амирабдолахиан, и ръководителят на петъчните молитви в Табриз - аятолах Мохамед Али Ал-е-Хашем.

Още: Изтощителен и опасен преход: Как режисьорът Мохамед Расулоф избяга пеша от Иран

Съобщава се, че някои хора от обкръжението на Раиси са се свързали с командния център, което поражда надежда, че няма жертви, допълва Tasnim. По-късно агенция Mehr съобщи, че Раиси и Амирабдолахиан са живи.

⚡️⚡️⚡️ A helicopter carrying Iranian President Raisi has crashed in the northwest of the country Rescuers are trying to reach the scene of the accident. pic.twitter.com/LokODmP2Eg

Конвоят на президента е включвал три хеликоптера. Два от тях, превозващи редица министри и официални лица, са се приземили благополучно.

🇮🇷 The Iranian news agency Tasnim reports that one of the passengers of the crashed presidential helicopter has made contact with rescuers, and there is a chance that the crash may have resulted in no casualties.



According to them, a large-scale search and rescue operation is… pic.twitter.com/LYDgAh0XUy