"Кога ще умрете всички?": Иранците празнуват масово смъртта на Раиси (ВИДЕО)

Заря над Иран

Появиха се множество видеокадри, показващи радостта на демократично настроените иранци. В едно от видеата, публикувано от независимата медия Iran News Wire (особено активна при отразяване на протестите след смъртта на Махса Амини), се вижда заря над жилищен блок. Гласът зад кадър казва: „Надявам се и останалите да умрат по същия начин“.

Iranians celebrating the Raisi helicopter crash with fireworks. They believe he's dead.



"I hope the rest of them die in the same," the voice on the video says. pic.twitter.com/ols40xlWVJ — Iran News Wire (@IranNW) May 19, 2024

Пускането на тази заря не е единичен случай – има още такива примери:

Another video of Iranians celebrating the Raisi helicopter crash with fireworks. pic.twitter.com/5l7aKv0ozq — Iran News Wire (@IranNW) May 19, 2024

„През последните няколко години не съм виждал майка си толкова щастлива“ – това гласят думите на брата на екзекутиран от режима политически затворник в Иран, цитирани от Iran News Wire.

Шеги за смъртта на Раиси и външния министър

Има и видео, показващо как иранец се шегува със смъртта на Раиси и външния министър Хосейн Амирабдолахиан. „Скоро ще видим и смъртта на Хаменей (върховния лидер – бел. ред.)“, казва той, но с променен глас поради съображения за сигурност.

A social media video of people in an office in Iran joking and laughing about Raisi's death.

The man talking has changed his voice for security reasons.

"We'll soon see Khamenei's death as well," he says. pic.twitter.com/oqIbbnLqNW — Iran News Wire (@IranNW) May 20, 2024

Дори членове на екипа, издирващ катастрофиралите ирански официални лица, бяха засечени да се усмихват.

Even the teams looking for the remains of Raisi's helicopter are smiling. 😉 pic.twitter.com/UAuXRhPADw — Iran News Wire (@IranNW) May 19, 2024

Още коментари от иранци в социалните мрежи, според Iran News Wire:

„Нека поне утре си вземем отпуск, за да можем да потърсим нашия президент“ ( по време на издирвателната операция ).

). "Мисля, че това е единствената катастрофа в историята, при която хората са притеснени за това дали някой е жив".

"Честит национален ден на хеликоптера!".

"Когато можеш да зарадваш нацията така с една смърт, защо просто не умрете всички колективно?".

Iranians celebrate the news of the death of Iranian President Raisi with fireworks across the country. pic.twitter.com/L8TuLwxIeB — Global Press (@GlobalPressCorp) May 19, 2024

The once untouchable tyrant meets a fate he often dealt to others.

Iranians celebrate the death of Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran, killed in a helicopter crash. Often referred to as the “Butcher of Tehran,” Raisi was a ruthless figure synonymous with… pic.twitter.com/BqxBfzwhJU — Dr. Nina Ansary (@drninaansary) May 20, 2024

Празненства в Лондон

Срещу иранското посолство в Лондон ирански емигранти отпразнуваха смъртта на Раиси и Амирабдолахиан.

Бруталният режим и мирните иранци

Ако някой не следи какво се случва в Иран през последните години, може да се запита с учудване защо гражданите на страната са излезли да празнуват една трагедия. Припомняме, че 63-годишният Ебрахим Раиси, който стана президент през 2021 г., нареди по-строго прилагане на иранския "закон за хиджаба и целомъдрието", който ограничава облеклото и поведението на жените. Също така ръководи кърваво потушаване на антиправителствените протести.

Демонстрациите избухнаха след побоя над иранката с кюрдски произход Махса Амини през есента на 2022 г. и завършиха с изтезания и убийства на ирански граждани, включително публични екзекуции.

Месеците на общонационални протести представляваха едно от най-сериозните предизвикателства за иранските духовни управници след Ислямската революция от 1979 г.

Припомняме също, че Иран доставя на Русия дронове "Шахед" и "Муджахер", които режимът на Владимир Путин използва във войната срещу Украйна.

