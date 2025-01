"Ислямски джихад" публикува ВИДЕО с германо-израелска заложничка

Палестинското радикално движение „Ислямски джихад“ публикува видео, в което се вижда германо-израелската заложничка Арбел Йехуд, който е държана в плен в ивицата Газа, предадоха световните агенции, като се позоваха на израелски медии. Във видеото младата жена уверява семейството си, че е добре и ще се върне у дома подобно на другите освободени заложници.

A message from the Zionist prisoner "Arbel Yehud" held by the Al-Quds Brigades.



“My name is Arbel Yahud, I’m from Kibbutz Nir Oz…I served in the IDF from October 2013 till October 2015. To my family i’m fine, to Netanyahu and Trump, i’m fine. i ask you to do everything to… pic.twitter.com/Wqj04rC12M