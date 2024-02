Исторически пробив за жените в Пакистан (ВИДЕО и СНИМКА)

Мариам Наваз, дъщерята на трикратния бивш премиер на Пакистан Наваз Шариф, беше избрана за главен министър на ключовата провинция Пенджаб – първата жена в страната, която заема поста.

Maryam Nawaz Sharif takes oath as Punjab's FIRST EVER female Chief Minister! A giant leap for Pakistan. pic.twitter.com/TBXeLearm1