Роклята й ги ядоса: Разгневена тълпа нападна жена в Пакистан (ВИДЕО)

Жената беше спасена от полицията. Органите на реда я ескортираха на безопасно място. По-късно тя поднесе публично извинение. Богохулството се наказва със смърт в Пакистан. Някои хора са били линчувани дори преди делата им да влязат в съда. ОЩЕ: В кои страни жените нямат право да вземат думата

Woman in Pakistan is threatened with beheading for wearing a digital print shirt in Arabic.



The dress is from Ramadan collection in Saudi Arabia and has no Quran verses, but most Pakistanis can’t read Arabic.

