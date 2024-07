Израел атакува Бейрут, ударът е срещу висш командир от „Хизбула“

Силен взрив се разнесе и се извиха облаци дим над южните предградия на ливанската столица Бейрут, предаде крепост на ливанската въоръжена групировка "Хизбула", предаде Ройтерс.

Ударът е бил насочен срещу висш командир от ливанската групировка "Хизбула", но съдбата му не е ясна, допълва агенцията.

По данни на NEXTA израелските отбранителни сили са нанесли удар в Бейрут по местоположението на висш командир на Хизбула, отговорен за смъртта на деца в Мадждал Шамс. „Израелските отбранителни сили атакуваха в Бейрут командира, отговорен за убийството на децата в Мадждал Шамс, и убиха много израелски цивилни“, съобщиха израелските военни.

Израелските медии също съобщават, че целта е бил Хадж Мохсен, номер 2 в йерархията на "Хизбула" и личен съветник на Насрала.

"Ал Арабия" уточнява, че атаката е ударила сграда на Хизбула в квартал Дахия в Бейрут.

По-късно израелската армия съобщи, че е нанесла удар в Бейрут като отмъщение за атаката срещу Голанските възвишения.

Напрежението в града се покачи преди очакваната израелска атака, която се смята за отмъщение за удара по окупираните от Израел Голански възвишения, който уби дузина юноши друзи.

Израел и САЩ обвиниха „Хизбула“ за атаката, но "Хизбула" отхвърли отговорността.

Israel has just struck Beirut in retaliation for recent strikes inside Israel by Hezbollah. It is reported that Dahiya is hit, reportedly where Hezbollah's HQ is located. pic.twitter.com/p9B2yYTj7j