Войната в Газа: Израел удари училище, "Хизбула" обстреля футболно игрище (ВИДЕО)

Два много тежки удара станаха факт днес, 27 юли, в продължавата война в Ивицата Газа, която избухна след смъртоносната атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година.

Израелската армия нанесе удар по сградата на училище в Ивицата Газа. Версията на Израел е, че там е имало скрит команден пункт на "Хамас" и са убити терористи. Само че палестинското здравно министерство, което е под контрола на "Хамас", съобщава за поне 30 убити, повечето от които били деца – включително малко момче, починало след като е докарано в лечебното заведение и с надпис на стомаха "неидентифициран".

CNN потвърждава информацията за множество жертви – кореспондент на американската телевизия е видял тела на убити в болница "Ал Акса". Сред убитите има деца, гласи информацията:

Ударът дойде десетина часа след като израелската армия предупреди, че започва операции в южната част на Хан Юнис – защото оттам имало много случаи на ракетни обстрели по Израел. Съобщението беше направено, за да могат цивилните в района да се евакуират, гласи информацията от израелските сили – само че в Ивицата Газа няма безопасно място, а единственият КПП при град Рафах, водещо не към Израел, а към Египет, е строго контролирано и египетските власти не допускат масова евакуация:

