Израел атакува училище в Газа (ВИДЕО)

Най-малко 16 палестинци са били убити при израелска атака срещу училище в Ивицата Газа, съобщи Al Jazeera, позовавайки се на правителствената медийна служба в Газа,

Удареното училище е управлявано от ООН и е приютявало разселени хора в Ивицата Газа. Ранени са 75 души при нападението срещу училището Ал Джауни в бежанския лагер Нусейрат в централната част на Газа. ОЩЕ: "Хамас" започва преговори за освобождаване на израелските заложници

