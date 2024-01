Израел и Русия са напът да се скарат заради рок група

Смята се, че музикантите ще бъдат върнати в Русия, където със сигурност ще бъдат съдени за проукраинските си виждания.

Групата се състои от седем музиканти, четирима от които са израелски граждани. Именно поради тази причина Израел официално е поискала членовете на Bi-2 да не бъдат депортирани в Русия, а да бъдат освободени.

Israel has demanded that the musicians of Bi-2 detained in Thailand not be deported to Russia



The agency intervened after the musicians, known for their anti-war stance and criticism of the Kremlin, were imprisoned in Bangkok at Moscow's request. Four members of the band are… pic.twitter.com/PsTZtczyrB