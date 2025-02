Израел като САЩ: Няма да участва в Съвета на ООН по правата на човека

Израел приветства решението на президента Тръмп да не участва в Съвета на ООН по правата на човека (UNHRC). Страната се присъединява към Съединените щати и също няма да участва в Съвета. Това съобщи в социалната мрежа Х външният министър на Израел Гидеон Саар. "Съветът на ООН по правата на човека традиционно защитава нарушителите на правата на човека, като им позволява да се скрият от наблюдение, и вместо това натрапчиво демонизира единствената демокрация в Близкия изток - Израел. Този орган се съсредоточи върху атакуването на демократична страна и пропагандирането на антисемитизъм, вместо да насърчава правата на човека", заяви Саар. Още: Израел: "Хамас" лъже, че се бавят помощите за Газа, за да не пусне заложници

Външният министър на Израел говори и за дискриминация. "Дискриминацията срещу нас е ясна: В Съвета на ООН по правата на човека Израел е единствената страна с точка в дневния ред, посветена единствено на него. Израел е бил подложен на над 100 осъдителни резолюции, над 20% от всички резолюции, приети някога в Съвета - повече отколкото срещу Иран, Куба, Северна Корея и Венецуела взети заедно. Израел няма да приеме повече тази дискриминация!", се посочва още в съобщението.

