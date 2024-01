Израел към "Хизбула": Можем да копираме войната в Газа и да я пренесем в Ливан

Още: Борел призова Ливан да не бъде въвлечен във война

От 7 октомври насам "Хизбула" и свързаните с нея палестински терористични фракции водят ежедневни погранични сблъсъци с израелските войски, атакуват цивилни общности с дронове и ракети и принуждават десетки хиляди израелци да се евакуират.

Тел Авив пък отвръща - последният удар, който разпали напрежението с ливанците, бе срещу зам.-председателя на политическото бюро на "Хамас". Салех ал-Арури се намираше в Бейрут и беше ликвидиран от израелците. След това Ливан призова "Хизбула" да не отговаря, а Иран поиска "стратегическо търпение".

Макар че приоритет на Израел не е да се забърква във война с "Хизбула", както вече няколко пъти израелските власти посочваха, Йоав Галант казва, че "80 000 души трябва да могат да се върнат безопасно по домовете си" и затова, ако всичко друго се провали, "сме готови да се жертваме".

"Те виждат какво се случва в Газа", каза той за "Хизбула", цитиран от The Times of Israel. "Знаят, че можем да копи-пейстнем това в Бейрут".

Американските власти са разтревожени от израелските планове за разширяване на войната в Ливан, пише The Washington Post.

Премиерът Бенямин Нетаняху може да възприеме разширяването на бойните действия в Ливан като ключ към оцеляването си като ръководител на правителството на фона на обществените критики за неуспеха на кабинета му да предотврати нападението на "Хамас" на 7 октомври, се казва в публикацията.

WP пише, че в частни разговори американски официални лица са предупредили Израел срещу значителна ескалация на конфликта в Ливан. Американското разузнаване оценява, че Тел Авив трудно ще успее да постигне успех във война на два фронта - срещу "Хизбула" и срещу "Хамас" в Ивицата Газа.

Междувременно Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) съобщиха за интензивни сражения в Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа през нощта срещу 8 януари. Израелските военновъздушни сили са нанесли удари по около 30 "важни" цели на "Хамас" в района.

