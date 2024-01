Анализ: Израел трудно ще надделее в конфликта, ако той ескалира с Ливан

Според вестника представители на администрацията на американския президент Джо Байдън в частни разговори многократно са предупреждавали израелските власти да не допускат ескалация на ситуацията по границата с Ливан. В същото време, пише вестникът, те са се позовали на данни от Агенцията за отбранително разузнаване на САЩ, според които "на Израелските сили за отбрана ще им бъде трудно да победят", тъй като ще трябва да разпределят военните ресурси на няколко фронта, като вземат предвид ситуацията в Ивицата Газа, и да използват още повече военновъздушните сили, които и без това са "претоварени".

Според събеседниците на вестника от началото на ескалацията в Близкия изток Израел обмисля превантивен удар срещу ливанското движение "Хизбула" и може да премести изтеглените от Газа сили на север, след като те "си починат и се подготвят за нова фаза на военните действия". САЩ обаче възпират еврейската държава поради опасения, че това ще въвлече Иран, както и други групировки, в конфликта и ще принуди Вашингтон да прибегне до "военен отговор на страната на Израел". В същото време, според източници на The Washington Post, "Хизбула" не е заинтересована от по-нататъшна ескалация на напрежението с Израел и нейният лидер шейх Хасан Насрула би искал да избегне голяма война, пише БГНЕС.

При разговорите си с израелските власти американските представители, както съобщава The Washington Post, също са изразили недоволство от ударите на еврейската държава по позиции на ливанските въоръжени сили, които са подкрепяни от САЩ. По данни на американското разузнаване Израел е нанесъл 34 такива удара от 7 октомври миналата година насам, но официални лица в Израел посочват, че действията са били непреднамерени.

Припомняме, че през седмицата Израел ликвидира заместник-председателят на политическото бюро на терористичната групировка Хамас, Салех ал-Арури. Това се случи при удар на израелски безпилотен самолет в южната част на Бейрут. Припомняме, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обеща страната му да ликвидира ал-Арури още преди началото на войната между Хамас и Израел на 7 октомври 2023 г.

Двама ливански служители по сигурността заявиха, че Арури е бил убит заедно с телохранителите си при израелски удар, насочен към офиса на Хамас в южните предградия на ливанската столица, база на операции на проиранската Хизбула. Ливанската държавна Национална информационна агенция съобщи, че взривът е убил шестима души и е извършен от израелски дрон.

An Israeli drone struck a Hamas office in the southern suburbs of Beirut. Four people were killed as a result. Among them was Saleh al-Arouri.



