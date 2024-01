Израел ликвидира заместник-ръководителя на Хамас в Бейрут

Двама ливански служители по сигурността заявиха, че Арури е бил убит заедно с телохранителите си при израелски удар, насочен към офиса на Хамас в южните предградия на ливанската столица, база на операции на проиранската Хизбула. Ливанската държавна Национална информационна агенция съобщи, че взривът е убил шестима души и е извършен от израелски дрон.

❗️ Saleh al-Arouri, number 2 in Hamas, was eliminated in Lebanon



Arouri was the deputy head of the politburo of the terrorist organization Hamas. He is one of the founders of Hamas's military wing, and was responsible for Hamas operations in Judea and Samaria and fundraising for… pic.twitter.com/WKv6G5Aaqe