Израел подкрепя създаване на безопасни зони за цивилното население в Газа

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са обсъдили създаването на такива зони, в които палестинските цивилни да се преместят, съобщи високопоставен служител на Държавния департамент.

Двете страни обсъдиха "необходимостта от създаване на някои безопасни зони, където цивилните да могат да се преместят, да бъдат защитени от легитимните операции на Израел по сигурността", каза той, цитиран от "Ал Джазира", ден след разговорите в Тел Авив.

Припомняме, че Израел вече даде ясен знак, че ще нахлуе в Ивицата Газа - крайбрежния анклав с 2,2 млн. население. Правителството на Нетаняху издаде заповед около 1,1 млн. души да се евакуират от северната част на Ивицата Газа в южната, като уведоми за този ход и ООН.

Редица държави, сред които Турция, осъдиха действията на Тел Авив. Европейският съюз, в лицето на топ дипломата на блока Жозеп Борел, изрази позиция, че преместването на толкова много цивилни в рамките на исканите 24 часа е просто невъзможно.

