Използват гражданите като щит: "Хамас" разполага позиции върху цивилни домове в Газа

Граждани като щит

От ВВС на Израел уточняват, че става въпрос за десетки аварийни позиции на терористичната организация "Хамас", чрез които се изстрелват дронове. Позициите са били построени на покривите на къщите на жителите на Ивицата Газа, както и вътре в домовете им.

Израелските ВВС считат, че това е още един пример как терористичната организация "Хамас" използва гражданите на Ивицата Газа като жив щит. От своя страна от "Хамас" обявиха, че при израелски въздушни удари са били убити 13 от взетите за заложници хора при кървавата операция от миналите почивни дни (7-8 октомври) ОЩЕ: "Ще умрем в домовете си": "Хамас" отхвърли заповедта на Израел за евакуация в Газа

Междувременно Израел даде ясен знак, че израелската армия влиза в Газа. Припомняме, че Организацията на обединените нации (ООН) е била информирана от израелската армия за заповед за "преместване" на около 1,1 млн. души от северната част на ивицата Газа в южната в рамките на 24 часа, което подсказва, че предстои пехотна военна операция. ОЩЕ: Израел с ясен знак: Израелската армия влиза в Газа

На този фон "Хамас" отново обстрелват с ракети град Ашкелон, а американският министър на отбраната Лойд Остин се срещна със своя израелски колега и засвидетелства подкрепа.

Hamas has resumed rocket attacks on Israel. It is reported that rockets were fired at Ashkelon. The Iron Dome air defense system was seen actively trying to intercept the rockets. pic.twitter.com/MjlQNIDeyd