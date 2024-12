Израел подпали най-важното пристанище на хутите и за първи път удари столицата на Йемен (ВИДЕО)

Израелските военни нанесоха поредица от интензивни въздушни удари, които разтърсиха столицата на Йемен - Сана, контролирана от бунтовниците хути. Израел порази и йеменски пристанищния град Ходейда рано в четвъртък, 19 декември, в рамките на предварително планирана операция, която съвпадна с изстрелването на балистична ракета от страна на хутите към Централен Израел. Телевизия Al Masirah, която е контролирана от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници, съобщи за 9 жертви.

Никой не е пострадал при нападението по Израел, пише The Times of Israel. Балистичната ракета, според Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), е била свалена извън израелското въздушно пространство от системата за противовъздушна отбрана с голям обсег Arrow („Стрела“), въпреки че падащите шрапнели са причинили тежки щети в град Рамат Ган.

The Israeli Air Force attacked the military facilities of the Houthis in Yemen. The targets were oil storage facilities in the ports of Hodeidah and Ras Issa, as well as energy infrastructure in Sanaa - The Times of Israel



