Тази игра може да се играе от двама: Баку пусна ВИДЕО с унижение на арестуваните руснаци

Изданието Report публикува кадри от задържането на руските граждани в офиса на руската пропагандна медия Russia Today в Баку, които според Следственият комитет на Азербайджан са обвинени в пране на пари и извършване на измами. От Russia Today отричат тези обвинения. От кадрите се вижда, че азербайджанските спецчасти карат задържаните да вървят покрай стената приклекнали в така нареченото "патешко ходене", след това ги качват грубо в полицейски микробус с извити на гърба ръце и наведени в земята глави, влачени от по двама полицаи всеки.

🪞Baku holds up the mirror — and suddenly Russia doesn't like the reflection



Azerbaijani media are publishing footage of detained Russian citizens — young, disoriented, and visibly roughed up. According to the agency Report, these are members of two organized crime groups… pic.twitter.com/no5GyDevAE