Израел уби и зет на Хасан Насрала (ВИДЕО)

Израел извърши смъртоносен въздушен удар в централната част на Бейрут, съобщиха ливански източници, след като няколко израелски сухопътни войници бяха убити близо до границата.

Вторият удар, насочен към центъра на столицата тази седмица, последва най-голямата ракетна атака, която Иран досега е извършвал срещу своя заклет враг Израел, предаде АФП.

Среднощният израелски удар засегна спасително съоръжение на "Хизбула" в южната част на Бейрут. Най-малко шест души загинаха. Според The Jerusalem Post при операцията е убит Хасан Джафар ал-Касир, зет на убития вече лидер на "Хизбула" Хасан Насрала. Касир е брат на Мохамед Джафар ал-Касир, който също беше убит от израелски бомбен удар. Това е нов сериозен успех на Израел в усилията на Тел Авив да обезглави "Хизбула".

Малко преди полунощ на 2 октомври Израел извърши три въздушни нападения над южните предградия на Бейрут. Това е третата вълна от удари през последните 24 часа. Експлозиите се чуваха на километри разстояние.

В ранните часове на 3 октомври в заповед, публикувана в социалните медии, израелските военни наредиха на жителите на множество части на гъсто населения южен Бейрут да напуснат района. Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че 46 души са загинали, а 85 други са били ранени при израелските удари през последните 24 часа.

