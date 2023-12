Израел удари южната част на Ивицата Газа, но има шанс за ново примирие (ВИДЕО)

От Ивицата Газа се чуват силни, непрекъснати експлозии, предават The Times of Israel и "Ал Джазира" на 1 декември - деня, в който временното примирие между Израел и "Хамас" изтече.

Само че и екстремистите са атакували Израел още преди 7 часа, когато примирието изтече, твърдят от Тел Авив. Няколко ракети са били изстреляни от Ивицата Газа и сирените за въздушна тревога са се включили в Холит, Южен Израел.

Israeli warplanes are targeting different locations in the South of Gaza. pic.twitter.com/m5MZwIne7g