Извънредно положение в Израел и над 350 убити при една атака в Ливан: Войната идва (ВИДЕО)

Израелското правителство обяви извънредно положение в цялата страна след драстичната ескалация на боевете между израелската армия и ливанското движение "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА.

Израелски медии съобщиха, че извънредното положение ще е трае поне до 30 септември. То означава, че наред с други рестрикции, властите ще могат да ограничават мащаба на събиранията. Припомняме, че в страната срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху има периодични сериозни протести, с искане за оставката му и незабавно връщане на заложниците, които "Хамас" взе след атаката си от 7 октомври, 2023 година. За момента обаче армията не е публикувала нови инструкции.

На 23 септември Израел подложи на масирани атаки Южен Ливан. Израелските военни съобщиха, че са нанесли удари по около 800 цели, свързани с подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в Южен Ливан и в района на долината Бекаа.

Още: Израел атакува 300 цели на Хизбула в Ливан, най-малко 100 души са убити

Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че броят на загиналите при израелските въздушни удари е нараснал до 356 души, като сред тях има 24 деца и 42 жени. Ранените при атаките са 1246. Това са най-смъртоносните израелски атаки срещу Ливан след последната голяма война между Израел и "Хизбула" през 2006 г.

Израелският министър на отбраната Йоав Галант заяви, че при масираните атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан израелските ВВС са "унищожили десетки хиляди ракети, които са заплашвали израелските граждани". А пред Sky News израелският президент Исак Херцог обяви, че страната му нямала нищо общо с пейджърите-бомби, убили 37 бойци на "Хизбула" и ранили над 3000, мнозина от които тежко (откъснати крайници, извадени очи) плюс друга атака с взрив на уоки-токита и още 20 загинали и над 600 ранени при нея. "Хизбула" има много врагове, коментира той - колко хора му вярват е отделен въпрос.

WATCH: IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari explains how Hezbollah exploits civilian infrastructure as weapons storage sites and uses the Lebanese people as human shields: pic.twitter.com/nuNG8OEo8G