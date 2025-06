Загадъчни радиосигнали регистрираха под ледовете на Антарктида: Хиперборея, базата на Хитлер или нещо още по-мистично?

Американски учени от Университета на Пенсилвания, заедно с колеги от други страни, откриха аномални радиосигнали в Антарктида, които не могат да бъдат обяснени в рамките на съвременната физика. Данните са получени с помощта на експеримента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) - детектор на космически частици, поставен върху балони над ледения континент. Изследването е публикувано в научното списание Physical Review Letters.

ANITA е предназначен да записва радиовълни, генерирани от взаимодействието на космическите лъчи със земната атмосфера. Вместо очакваните сигнали, отразени от леда обаче, устройството е регистрирало радиоимпулси, идващи изпод леда - под хоризонта под ъгъл от около 30 градуса под повърхността.

"Според нашите изчисления такъв сигнал би трябвало да е преминал през хиляди километри скала, което би го направило неоткриваем поради поглъщане. Но той достигна до нас, а това противоречи на известните закони на физиката", не скрива удивлението си Стефани Уисел, доцент в Университета на Пенсилвания.

