Извънредно положение заради петролен разлив в пустинята на Кувейт (ВИДЕО)

Извънредното положение е обявено след "изтичане на нефт в западната част на страната", се казва в изявление на държавната компания, като видео, публикувано от кувейтски медии, показва изригваща тръба, заобиколена от голямо петно нефт.



WACHT the VIDEO

State of Emergency Declared Due to Oil Spill https://t.co/drGMt5WjPE