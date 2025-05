Ядреният арсенал в готовност: Пакистан със старт на мащабна военна операция срещу Индия (ВИДЕО)

Пакистан обяви за началото на мащабна военна операция срещу Индия под името Bunyan-un-Marsoos (Солидна стена - това е термин от Корана, който описва обединение), съобщава пакистанската телевизия Geo TV. Операцията беше обявена като отговор на военни действия на Индия и индийски атаки срещу 4 пакистански военновъздушни бази - действия тип "око за око".

OFFICIAL VIDEO: Pakistan launches Operation Bunyan ul Marsoos against India in retaliation for India’s unprovoked aggression, targeting key military positions.



Pakistan also used ballistic missiles. pic.twitter.com/yUrwx0gcdX — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

Според GeoTV, вече е унищожен индийски склад със свръхзвукови ракети BrahMos, нанесени са въздушни удари по индийските военновъздушни бази Удхампур и Патанкот, по щаб на индийска армейска бригада и още един голям военен склад.

India and Pakistan have launched another round of reciprocal strikes in recent hours. Both sides have now targeted locations of increasing strategic importance. Earlier, India targeted a number of Pakistani airbases. Three in total, most notably Pakistan’s Nur Khan airbase in… pic.twitter.com/YQqEpmAuTN — OSINTdefender (@sentdefender) May 10, 2025

Smoke is seen rising after a loud explosion in Rajouri, India. pic.twitter.com/BQrLvyr1mn — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

Pakistan missile strike hits Uri supply depot. pic.twitter.com/3aBfnn7v41 — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

India Today потвърждава, че има пакистански атаки и добавя, че е изстреляна ракета "Фатах-1" - иранска свръхзвукова ракета, като е неясно дали става въпрос за повече от една ракета, но е вероятно да са повече. А от индийската армия съобщиха, че Пакистан придвижва свои войници напред в някои райони и че има атаки срещиу 26 населени места на индийска територия. Според The New York Times, пакистански въздушни атаки е имало срещу 36 цели в Индия, а пакистанската страна е изстреляла 300-400 дрона. Отделно, има данни за пакистанска кибератака срещу електропреносната мрежа в Индия. Появиха се и видеокадри, които подсказват, че в Пакистан е ударена военновъздушната база "Нур Хан", отделно база в Хур Манян, както и информация, че Индия мести свои военни части към границата с Пакистан:

Multiple reports suggest Nur-Khan airbase in Islamabad has been hit, this base is a logistics hub for the Pakistan Air Force, it hosts multiple aircraft including the IL-78 refuelers, one of which was on its way back from Turkey earlier today as per flight tracking apps pic.twitter.com/ydOVIXBxGZ — Damien Symon (@detresfa_) May 9, 2025

Indian military site hit in Khur Manian, Punjab by Pakistan Army.



Fire visible. pic.twitter.com/LSQaZ06fSZ — Clash Report (@clashreport) May 10, 2025

Същевременно беше съобщено, че в рамките на "Солидна стена" пакистанският премиер е свикал среща на държавния орган, който отговаря за ядрения аресенал на страната, предаде Global Defense Insight. Пакистанският министър на отбраната обаче отрече, че е имало събиране на "надзорниците" на ядрения арсенал на страната, предаде Reuters. Счита се, че Пакистан и Индия имат приблизително равни арсенали, от около 170-180 ракети с ядрени бойни глави. Китай вече официално призова и двете държави към деескалация, а американският държавен секретар Марко Рубио официално предложи на двете страни медиация от САЩ, за решаване на конфликта. Пакистанският външен министър вече обяви, че "ако Индия спре дотук, и ние ще спрем дотук".

