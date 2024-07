Яхта с туристи се запали край турския курорт Мармарис. На борда й е имало 110 души.

Според първоначалната информация, някои от туристите са скочили във водата, а други са се спасили с лодки. За момента не е ясно има ли загинали. Яхтата е потънала.

Yacht carrying tourists caught fire in Marmaris, Turkey



There were 110 people on board. Some people jumped into the water, while others ran to the other boats. The yacht sank. pic.twitter.com/SDB35LYf5a