Японският премиер към САЩ: Вземете се в ръце, Украйна днес е Източна Азия утре (ВИДЕО)

"Докато се срещаме тук днес, усещам сред някои американци съмнения относно това каква трябва да бъде вашата роля в света. Международният ред, за чието изграждане САЩ работиха поколения наред, е изправен пред нови предизвикателства, предизвикателства от страна на хора с ценности и принципи, много различни от нашите", каза Кишида. Така той предупреди Вашингтон, че рискува да загуби това, което Съединените щати построиха след Втората световна война и заради което са най-голямата глобална сила.

Японският премиер заяви, че разбира "изтощението от това да бъдеш страната, която почти сама е поддържала международния ред", но добави: "Ръководството на Съединените щати е незаменимо."

Още: Китай построи копие на най-важния квартал в Тайпе: Ще тренира инвазия в Тайван? (СНИМКИ)

"Без подкрепата на САЩ колко време ще мине преди надеждите на Украйна да рухнат под напора на Москва? Без присъствието на Съединените щати колко време ще мине преди Индо-Тихоокеанският регион да се сблъска с още по-сурови реалности", попита риторично той.

В завоалирана препратка към натиска на Китай върху Тайван и други страни Кишида заяви: "Днешната Украйна може да се окаже утрешната Източна Азия".

Макар да внимаваше да не засегне вътрешната политика на САЩ, обръщението на Кишида идва на фона на безизходицата в Конгреса по отношение на одобряването на милиарди долари допълнителна военна помощ за Украйна поради натиска от страна на крайното крило в Републиканската партия, което твърдо играе по свирката на борещия се за нов мандат в Белия дом Доналд Тръмп, припомня БГНЕС.

Ефектът "Тръмп": САЩ предават света и съюзниците си

Japanese Prime Minister Fumio Kishida spoke in US Congress, and politely stated that US has to return to being a real world leader amidst all the crisis in the world.



The world is at a historical turning point, Kishida said. pic.twitter.com/xSbNesE2AT