Жени и деца за заложници: "Хамас" не подбира (ВИДЕО)

Постоянни са новините и за това, че палестинци взимат за заложници цивилни граждани, на което ЕС реагира остро чрез съобщение на Жозеп Борел.

В интернет вече се откриват десетки клипове, показващи извозване, влачене или просто "отнасяне" на цивилни хора в неизвестна посока и с неясни намерения. До този момент всички клипове документират отвличане на израелски граждани. Някои от видеата са потресаващи и не са подходящи за хора със слаби нерви. Други, макар и показващи ужасни и тежки житейски моменти, са документално доказателство за случващото се в момента.

Един от клиповете показва жена, която крещи отчаяно към мъжа си. И двамата са отведени от палестинци, но най-вероятно са разделени и заведени на различни места.

Israeli woman Screaming For Help After She was taken hostage by some Palestinian men. Hamas Have Killed Several Israeli Women And Soldiers Since Palestine Attacked Israel. #Hamas #Israel_under_attack #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/2wANNzUdnU — Somto Okonkwo (@General_Somto) October 7, 2023

Друго видео показва група войници, които отвеждат очевидно цивилни мъже и жени.

Hamas capturing Israeli 🇮🇱 hostages.



Israel 🇮🇱 is being attacked by Hamas - which is backed by Iran 🇮🇷 and Russia 🇷🇺.



Ukraine 🇺🇦 is fighting these same terrorist regimes. pic.twitter.com/8dPbarUyCP — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 7, 2023

Една от най-разпространяваните снимки е на майка с двете ѝ малки деца, която също е отведена от палестинците.

