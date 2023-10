Борел: "Хамас" нарушава международното право с взимането на цивилни граждани за заложници

"Новините за цивилни, които са взети за заложници в домовете им или в Газа са ужасяващи. Това противоречи на международното право. Заложниците трябва незабавно да бъдат освободени", каза Борел в социалната мрежа X.

News of civilians taken as hostages in their homes or to Gaza are appalling.



This is against international law.



Hostages must be released immediately.