Война в Израел: Ще има боеве минимум дни наред (ВИДЕО)

"Най-вероятно това ще продължи дни наред", прогнозираха представители на израелските служби пред вестник Haaretz. А израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви: "Ние сме във война – не в рамките на операция". Нетаняху добави, че е започната ответна операция "Железни мечове" (бел. ред. - към обяд българско време вече са нанесени 21 въздушни удари по обекти на "Хамас"), а на първо място са ударени "общности на терористите": "Врагът ще плати цена, която не си е представял. Във война сме и ще я спечелим":

⚡️ Israel is at war, Prime Minister Benjamin Netanyahu has said



"Citizens of #Israel, we are at war. This is not an escalation, this is not another round of violence. Hamas has declared war on us," the Prime Minister emphasized. pic.twitter.com/b4TpbLCB9B — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר במספר מוקדים מטרות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.



דובר צה"ל שב ומבקש מהציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, המצילות חיים.



תיעוד מהתקיפות מוקדם יותר: pic.twitter.com/pnxdRyv4Un — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

"Искаме международната общност да спре израелските зверства в Газа – срещу палестинците и срещу светите ни места като "Ал Акса". Всичко това е причината за операция "Наводнение в Ал Акса". Това е денят на най-голямата битка за спиране на последната окупация на планетата". Това заяви говорителят на "Хамас" Халед Кадоми пред "Ал Джазира", докато лидерите на "Хамас" се молеха пред телевизора, по който тече емисия как бойците им нахлуват в Израел.

Hamas leaders pray in front of footage of terrorist atrocities pic.twitter.com/GW3zwtJuER — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

В Йерусалим по високоговорителите на джамиите се чуват призиви към мюсюлманите да тръгнат на свещена война. Междувременно и иранският генерал Рахи Сафави, съветник на аятолах Али Хаменей, изказа открито подкрепа от името на Ислямската република за операцията на "Хамас": "Поздравяваме палестинските бойци и ще останем с тях до освобождението на Палестина и Йерусалим". Катар също излезе с официална позиция, че Израел е виновен за тази ескалация на напрежението. Саудитска Арабия обаче призова за незабавна деескалация, както и Турция плюс Египет. Турският президент Реджеп Ердоган изрично обаче каза и да не се посяга на статута на джамията "Ал Акса":

Mosque loudspeakers throughout Jerusalem call on Muslims to rise up and wage a "Holy War" against #Israel. pic.twitter.com/RV1kklbVko — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Пробивът

Тази сутрин бойците на "Хамас" успяха да пробият през границата между Ивицата Газа и Израел - като нахлуха в израелските градове Ашкелон и Сдерот. "Хамас" влезе през коридора Бейт Ханун (Ерец) - това е единственият коридор от общо 7, през който палестинци влизат в Израел без да трябва да минават през Йордания и Египет. За целта беше използвана тежка техника – има видео с булдозер, който разрушава оградата, има и видео как бойци на "Хамас" на мотори преминават през минно поле и как израелски танк "Меркава" е уцелен, а екипажът му бива измъкнат и пленен:

جرافة فلسطينية تقوم بازالة الجدار الذي بنته إسرائيل ليحيط بقطاع غزة. pic.twitter.com/sFXOMN8Nlp — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 7, 2023

The Guardian: Hamas's surprise attack on Israel on the 50th anniversary of the Yom Kippur War will be remembered for centuries as an intelligence failure. Militants kidnapped and murdered Israelis in southern border communities, filming it all on video. While footage of several… pic.twitter.com/i9mNVb5YYC — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Според данни на израелската армия, цитирани от CNN, "Хамас" вече са изстреляли 2200 ракети по цели в Израел. Съответно, дори ПВО щитът "Железен купол" не успя да спре всичките: Железен купол - спасителят на Израел

Video of a building destroyed in Tel Aviv by a Hamas missile strike



Even "Iron Dome" can't give a 100% guarantee in such a massive shelling. pic.twitter.com/OdL9Mtqbp4 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Фактът, че въоръжени бойци на "Хамас" стигнаха чак до Ашкелон, който е на 7 километра от границата с Газа, показва размерът на изненадата от операцията. Освен това, електростанция в Ашкелон е ударена от ракетен удар:

Hamas militants have entered the Israeli cities of Ashkelon and Sderot



Ashkelon is located on the shores of the Mediterranean Sea, 7 kilometers from the Gaza Strip border. Residents are posting videos of Islamists patrolling a square in the city center with assault rifles on… pic.twitter.com/YlkNrA2nO1 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

В Сдерот обаче вече има части на израелските специални сили - точно от там се появиха видеа на убити цивилни до колите си, докато от "Хамас" се хвалят, че са пленили 5 танка "Меркава IV", поне 3 бронетранспортьора М113, както и един NAKPADON:

Israeli special forces have reportedly entered Sderot. pic.twitter.com/ruwkjGMd4D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023

Ужасът от случващото се е толкова голям, че цивилни се крият в контейнери за боклук от атакуващите ислямисти:

