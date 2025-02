Жестоки сблъсъци между иранските сили и групировка, бореща се за независимост на Белуджистан (ВИДЕО)

В Иран избухна ожесточен сблъсък между иранските сили за сигурност и групировката Jaish al-Adl ("Джаиш ал-Адл"). Това е сунитска сепаратистка организация на белуджите, която действа главно в провинция Систан и Белуджистан в Югоизточен Иран - там, в близост до границата с Пакистан, живее население, съставено предимно от белуджи. На 25 февруари се появиха кадри от сраженията в Чабахар, провинции Систан и Белуджистан, на брега на Оманския залив.

Съобщава се за престрелки между войници от иранските сили и бойци от радикалната сунитска групировка, бореща се за независимост на Белуджистан.

Израел заговори за "военна опция" срещу Иран, иска помощ от Тръмп

Опозиционната медия Iran International съобщава, че силите на режима са щурмували жилищна сграда. Във видеоклип, публикуван на сайта, се вижда как войниците стрелят с ръчни противотанкови гранатомети. Съобщава се, че в къщата е имало пожар.

