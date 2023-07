Китай наложи ограничения върху износа на два минерала, ключови за технологиите

Демонстрация на сила преди икономическите преговори между съперниците, които все повече определят търговски правила за постигане на технологично господство. ОЩЕ: Китайски учен, представил генно модифицирани бебета, с нова противоречива идея

Според САЩ тези минерали са от решаващо значение за производството на полупроводници, ракетни системи и слънчеви клетки.

Ръководителите на индустрията виждат забраната за износ на галий и германий като отмъщение срещу ограниченията на чиповете от САЩ и други.

