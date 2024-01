Лидер на пропагандата на "Ислямски джихад" е убит при въздушен удар в Газа (ВИДЕО)

Още: Нетаняху против създаването на палестинска държава след войната

Според ЦАХАЛ и "Шин Бет" Ваел Абу Фануна е отговарял за публикуването на видеоклипове на терористичната групировка, включително такива с ракетен обстрел на Израел, и за създаването на пропагандни видеа със заложници.

В съобщението, цитирано от The Times of Israel, се казва, че преди това Абу Фануна е заемал други висши длъжности в "Ислямски джихад", включително е бил помощник на Халил Бахтини, командир на терористичната групировка в северната част на Газа.

The IDF and Shin Bet security agency say the deputy head of the Palestinian Islamic Jihad's propaganda unit was killed in an airstrike yesterday in the Gaza Strip.



Wael Abu Fanounah, according to the IDF and Shin Bet, was responsible for publishing the terror group's videos,… pic.twitter.com/757XkoLQRd