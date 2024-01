Млада депутатка изпълни ритуал преди реч в Нова Зеландия (ВИДЕО)

21-годишната Хана-Рауити Майпи-Кларк за първи път говори в парламента на 12 декември.

Майпи-Кларк беше емоционална в залата, когато каза: „Пристигнахме. Тук сме. Плаваме. Навигираме - точно както някога са правили нашите предци, в най-големия океан в света", каза депутатката.

Тя е най-младият депутат, избран в парламента на Нова Зеландия от 170 години насам след Джеймс Стюарт-Уортли, избран през 1853 г. на 20 години и 7 месеца.

