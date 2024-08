Могат ли роботите да стрелят така? Юсуф Дикеч покани Илон Мъск в Истанбул

Сребърният медалист от Олимпиадата в Париж Юсуф Дикеч, който стана любимец в социалните мрежи, отправи покана към милиардера Илон Мъск. Новината става ясна от публикация на Дикеч в платформата X (бивш Twitter).

Този въпрос отправя медалистът към милиардера. "Здравей Илон, мислиш ли, че бъдещите роботи могат да печелят медали на Олимпиадата с ръце в джобовете си? Какво ще кажете да обсъдим това в Истанбул, културната столица, която обединява континентите?", пита направо Дикеч.

"Роботите ще удрят центъра на ябълката всеки път", отговаря Мъск, като добавя, че очаква с нетърпение да посети Истанбул.

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD