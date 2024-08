Без екипировка и с ръка в джоба: Турската сензация в спортната стрелба Юсуф Дикеч (СНИМКА)

Юсуф Дикеч влезе в историята на Турция, като спечели първия в историята им медал в стрелбата заедно със съотборничката си Севал Илайда Тархан в състезанието за смесени отбори на 10 м въздушен пистолет на Олимпийските игри в Париж. 51-годишният състезател се превърна в интернет сензация за една нощ, след като кадри от участието му се разпространиха в социалните мрежи.

За разлика от по-голямата част от конкурентите си, Дикеч не носеше никакви предпазни средства за очите и ушите си и изглеждаше толкова спокоен, когато заставаше пред изстрела си, че дори постави ръка в джоба на панталона си. Въпреки привидно спокойния си маниер, Дикеч разкри, че по време на финала е бил всичко друго.

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw