"Може да е късно": Байдън и Тръмп заедно да освободят заложниците в Газа, настояват близките им

Семействата на американско-израелските заложници, държани в плен от „Хамас“ в Ивицата Газа, призоваха висши служители на администрацията на Джо Байдън да работят заедно с колегите си от лагера на Доналд Тръмп, за да постигнат сделка за освобождаването на близките им. Целта е тя да се случи, преди републиканецът да встъпи в длъжност в края на януари 2025 г., защото тогава вече може да е късно.

„Призоваваме двете администрации сега да работят взаимно не за да подготвят администрацията на Тръмп за поемане на контрола в края на януари, но за да се свърши тази задача в този уникален момент“, казва бащата на един от заложниците пред The Times of Israel.

Той и близките на шестима други пленници с израелско и американско гражданство се срещнаха със съветника по национална сигурност към Белия дом Джейк Съливан и други официални лица от офиса на Байдън.

Following his meeting on Tuesday with Israeli President Herzog, and his Lunch on Wednesday with President-Elect Donald Trump; U.S. President Joe Biden will reportedly meet today with the Families of 7 American Hostages still being held by Hamas in the Gaza Strip. The Families met… pic.twitter.com/FtWQLLuIMn