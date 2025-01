Мощно земетресение разлюля Непал, има много жертви (ВИДЕО)

Силно земетресение разтърси столицата на Непал - Катманду, съобщи БГНЕС, след като силно земетресение с магнитуд 7,1 удари отдалечен район на Хималаите близо до връх Еверест. Геоложката служба на САЩ съобщи, че епицентърът на труса е бил близо до Луче в Непал, по протежение на планинската граница с Тибет в Китай. Сгради се разклатиха и паднаха в Катманду, на около 200 километра (93 мили) на югоизток. По информация на БТА, има най-малко 9 загинали - това са потвърдени от китайската държавна телевизия CCTV данни. След това се появи информация за най-малко 53-ма загинали.

A magnitude 7.1 earthquake has struck the Tibet Autonomous Region in China. At least 53 people were killed and 62 others were injured. pic.twitter.com/Ec3Wp4LKS1