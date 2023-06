Мъж нахлу в банка и взе заложници в Казахстан, искал пари за болни деца (ВИДЕО)

Мъжът заплашил с убийство 7 момичета и пазач в сградата. Въоръженият искал да прехвърли всички пари на банката на деца с увреждания, хора с ниски доходи и нуждаещи се.

Според казахстанските медии нашественикът е 30-годишният Алихан Мурадов. От около 10 години е регистриран в наркодиспансера. Два пъти е заподозрян и по наказателни дела.

Повече от час отне на полицията да арестува мъжа. Към момента всички заложници са освободени. По първоначални данни няма пострадали. ОЩЕ: Щастлива развръзка: Освободиха заложниците в Карлсруе

Белоруската опозиционна агенция NEXTA също съобщава за случая, позовавайки се на казахстанското МВР. Медията пише, че полицията е започнала да щурмува банката, а четирима заложници са били освободени. В крайна сметка нападателят е задържан:

