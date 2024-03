На прага на сделка: "Хамас" изстреля ракети по израелски град за пръв път от 2 месеца (ВИДЕО)

Още: Израел и "Хизбула" си нанесоха взаимни удари

Две от ракетите са били прехванати, а останалите очевидно са попаднали в открити райони, съобщават от Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ). Няма съобщения за щети или ранени.

15th Ramadan and the blessed missiles of Al-Qassam Brigades flying towards occupied "Ashdod" in response of targeting civilians. pic.twitter.com/T6yo0j5H70