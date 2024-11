Най-смешният опит за преврат в историята: В Киргизстан има задържани

В Киргизстан са задържани няколко души, включително бивши служители на реда, за заговор за преврат, съобщи вътрешното министерство на страната, цитирано от ТАСС.

"Служители от дирекцията за криминални разследвания на вътрешното министерство разбраха, че група хора кроят планове за подбуждане към масови безредици и дестабилизиране на политическата ситуация. Групата е сформирана с цел организиране на насилствен преврат", се казва в съобщението.

Според разследващите, заподозрените са планирали на 17 ноември, датата на местните избори, "да призоват към насилие, да отправят антиконституционни искания и да дестабилизират ситуацията“. Като те са възнамерявали като прикритие да използват за целта национален спортен мач.

Сред задържаните, чиито имена не се разкриват заради текущото разследване, са бивш зам.-главен прокурор и чужд гражданин, "участвал в бойни действия" в чужбина. Въпросният човек е бил отговорен за набирането на "физически здрави лица" да участват в бунтове. Чужденецът, "участвал в бойни действия" зад граница, е специалист по управление на дронове и има умения в "изработването и използването на взривни устройства", се отбелязва в съобщението.

Още: Бил в Киргизстан: Орбан вдигнал тост за победата на Тръмп с водка

Беларуската опозиционна медия NEXTA пък информира какво е иззето при обиска от задържаните за опита за преврат, коментирайки, че това е най-смешният такъв опит в историята. "От задържаните мъже са иззети оръжия, снимачна техника, както и 1000 бутилки водка за пиене на тълпата, 2000 бутилки минерална вода, 1 тон ориз, 1 кон за клане и продукти за приготвяне на пилаф за участниците в масовите безредици".

The funniest coup attempt in history



Kyrgyzstan's Interior Ministry said Tuesday it had prevented a coup attempt. Former deputy prosecutor general Adyla Kubana uulu and six other men were detained.



“Weapons, filming equipment, as well as 1,000 bottles of vodka for drinking the… pic.twitter.com/DoRP8Qjy53