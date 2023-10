Най-висшият израелски военен призна, че армията се е провалила при нахлуването на Хамас

Още: ЦАХАЛ призна: Имаше "знаци" в нощта преди смъртоносната атака на Хамас

"Израелската армия отговаря за сигурността на страната и нейните граждани и в събота сутринта в района, съседен на ивицата Газа, ние се провалихме в тази задача. Ще проучваме, ще разследваме, но сега е време за война,“ каза той.

Халеви, който сега е в Южен Израел, също каза, че Израел ще направи всичко възможно да върне заложниците, взети от Хамас и други ислямистки групировки в Газа.

