Нетаняху към иранците: Израел е с вас, режимът ви тласка към бездната (ВИДЕО)

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху отправи директно послание към народа на Иран - страната, която е смъртен враг на Израел и която подкрепя мощно "Хамас", "Хизбула" и още проксита в района на Близкия изток.

В триминутен видеоклип, публикуван в социалната мрежа X, израелският премиер обвини лидерите на Ислямска република Иран, че държат речи за защита на Ивицата Газа и Ливан, където действат съответно "Хамас" и "Хизбула", но че „всеки ден този режим потапя нашия регион все по-дълбоко в мрак и все по-дълбоко във война“.

„Няма място в Близкия изток, където Израел да не може да достигне. Няма място, където да не отидем, за да защитим народа си и страната си“, каза Нетаняху.

Той се обърна към иранците: „С всеки изминал миг режимът приближава вас, благородния персийски народ, към бездната“.

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE