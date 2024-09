Израел е ликвидирал Насрала с помощта на иранска "къртица" (ВИДЕО)

Двоен агент, внедрен в структурите на "Хизбула", е информирал израелските сили на 27 септември, че лидерът на групировката Хасан Насрала ще вземе участие в спешна среща на групировката в подземния команден център заедно с 12 други висши командири. Това пише Le Parisien, цитирайки източник от ливанските служби за сигурност.

Преди да се отправи към бункера Насрала е присъствал на погребението на друг командир, ликвидиран от израелците - Мохамед Хюсеин, което се е състояло наблизо. След погребалната церемония Насрала е пристигнал в щаба си със същата кола, на иранския командир на полка Ал Кудс, елитната част на Ислямската революционна гвардия на Иран. Израелците, които извършват 24-часово наблюдение от въздуха, са били съвсем сигурни в операцията си.

Според източника, израелските военни са изчакали целият щаб да се събере в едно помещение, а през това време самолет F-35 е чакал в засада в небето над Ливан да получи заповед да нанесе удара. След сигнала от самолета са били хвърлени шест бомби, всяка с тегло от два тона.

Още: ВИДЕО от изваждането на тялото на Насрала от унищожения бункер. Иран: Израел ще отговаря!

Според изданието това са били бомби, способни да разбиват бункери, тъй като Насрала и щабът му са се намирали в защитен бункер, разположен под цивилна сграда. Бомбите проникват под земята преди да избухнат. Експлозията е взривила две съседни сгради и е оставила кратер с ширина 30 метра.

Атаката срещу Насрала беше "много сложна. Тя демонстрира не само огромните технологични възможности, но и степента, до която Израел е проникнал в "Хизбула"", казва Джеймс Дорси, изследовател в Института за Близкия изток на Сингапур.

Освен Насрала още "над 20 други терористи от различен ранг, които присъстваха в подземния щаб в Бейрут и които ръководеха терористичните операции на "Хизбула" срещу държавата Израел, също бяха елиминирани", се казва в изявление на израелската армия.

Още: Нетаняху: Разчистихме си сметките с Насрала, това е повратна точка в историята

Междувременно саудитският телевизионен канал Ал-Арабия публикува симулация как е протекла операцията по убийството на Насрала.

🇮🇱🇱🇧‼️🚨 The Al Arabiya network showed a simulated of the assassination of Hezbollah's Secretary General, Hassan Nasrallah.



Because Israel did not know where Nasrallah was within the building, they leveled the who complex. pic.twitter.com/KNEPhbyp7R