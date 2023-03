Нетаняху уволни министъра на отбраната, предизвиквайки масови протести

След като новината за уволнението се разпространи, десетки хиляди протестиращи, много от които развяваха синьо-бели израелски знамена, излязоха по улиците късно през нощта в цялата страна. Тълпи се събраха пред дома на Нетаняху в Йерусалим, като в един момент пробиха кордона за сигурност.

Около три месеца след встъпването си в длъжност националистическо-религиозната коалиция на Нетаняху изпадна в криза заради горчивите разногласия, предизвикани от водещите планове за реформа на съдебната система.

"Държавната сигурност не може да бъде карта в политическата игра. Тази вечер Нетаняху премина червена линия", заявиха в съвместно изявление лидерите на опозицията Яир Лапид и Бени Ганц. Те призоваха членовете на партията на Нетаняху "Ликуд" да не участват в "смазването на националната сигурност".

При обявяването на уволнението на Галант кабинетът на Нетаняху не посочи заместник, нито даде други подробности. "Министър-председателят Бенямин Нетаняху реши тази вечер да уволни министъра на отбраната Йоав Галант", се казва в съобщението.

Малко след това 64-годишният Галант написа в Twitter: "Сигурността на държавата Израел винаги е била и ще бъде мисията на моя живот".

Нетаняху взе решението да уволни Галант, след като в събота бившият адмирал от военноморските сили предупреди, че плановете за съдебна реформа рискуват да представляват "ясна, непосредствена и осезаема заплаха за сигурността на държавата" и призова да бъдат спрени.

"В този момент, в името на нашата страна, съм готов да поема всякакъв риск и да платя всякаква цена", заяви Галант в телевизионното си обръщение, пише БГНЕС.

Нетаняху предприе ответни действия в неделя вечерта, когато се готвеше да ратифицира основната част от пакета за реформа - законопроект, който ще засили политическия контрол върху съдебните назначения, предоставяйки на изпълнителната власт по-голяма свобода да назначава съдии във Върховния съд.

По-рано този месец президентът Херцог предупреди, че страната е изправена пред "катастрофа", ако не бъде постигнат по-широк консенсус за това как да се реформира съдебната система.

Но Нетаняху, съден по обвинения в корупция, които той отрича, обеща да продължи проекта, който според него е необходим, за да се обуздаят съдиите и да се възстанови правилният баланс между избраното правителство и съдебната власт.

Докато протестиращите излизаха по улиците, полицията използва водни оръдия, за да ги отблъсне от резиденцията на Нетаняху в Йерусалим, а в Тел Авив, където стотици хиляди излязоха по улиците от началото на годината, протестиращите запалиха голям огън на главната магистрала.

Israel’s Netanyahu Sacks the Defence Minister.



Mass protests throughout Tel Aviv against the judicial overhaul.



There are protests outside Netanyahu's house in Jerusalem. pic.twitter.com/1yNMA1pIAU