Нов мегапроект: "Мукааб" в Рияд наподобява Кааба в Мека и предизвика шок (ВИДЕО)

"Мукааб“ ще бъде построен северозападно от центъра на Рияд. Комплексът ще се простира на 19 квадратни километра и е описван като "новото лице на Рияд". Той ще бъде построен около структурата Мураба, която ще бъде "една от най-големите структури в света", и е част от плана на принц Мохамед бин Салман да удвои населението на саудитската столица.

Във вътрешността на сградата с форма на куб ще има 2 млн. кв. м магазини, културни и туристически атракции, както и атриум с почти пълна височина, който ще съдържа спираловидна кула. Небостъргачът Мукааб ще бъде част от по-широкия център "Мураба", обявен от Мохамад бин Салман, който е и председател на новосформираната New Murabba Development Company.

По-широкият комплекс ще включва над 100 000 жилищни единици и 9000 хотелски стаи, заедно с повече от 980 000 квадратни метра магазини и 1,4 млн. кв. м офиси.

Той също така ще включва 80 места за развлечение и култура, университет по технологии и дизайн, многофункционален потапящ театър и "емблематичен" музей. Според правителството на Саудитска Арабия проектът трябва да бъде завършен до 2030 г., като страната се надява да стане домакин на Експо 2030.

В същото време формата на "Мукааб", която прилича на свещената Кааба – Дома на Аллах в Мека, шокира наблюдателите, пише ummid.com.

"Своя собствена Кааба ли строи Мохамед бин Салман в Рияд?", пита Мохамед ал-Хачими ал-Хамиди, доктор на науките от Лондонския университет, автор и председател на Almustakillah TV, в Twitter.

Is Mohamed bin Salman building his own Kaaba in Riyadh? This is the design he has chosen for his latest project; a new "Kaaba" of entertainment!! Surely only a wretched individual would choose a holy design for such an unholy purpose!!

"Това е дизайнът, който той избра за последния си проект; нова "Кааба" за забавление!! Със сигурност само нещастен човек би избрал свещен дизайн за такава нечестива цел!", пише той.

"When Bin Salman stood on top of the holy Kaaba in Mecca in 2019, it was almost symbolic of his intention to subjugate the Islamic influences in #SaudiArabia. Today he has embarked on another symbolic challenge in announcing plans to build a new 'Kaaba' of entertainment"